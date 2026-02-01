Sınırda 5 kilo 842 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de güvenlik güçleri tarafından sınır hattında yapılan çalışmalar sonucu kilo 842 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut kartallarımız, Hakkari hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyetleri kapsamında 5 kilo 842 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Esendere Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ