Sınırda 5 kilo 842 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 842 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut kartallarımız, Hakkari hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyetleri kapsamında 5 kilo 842 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Esendere Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ