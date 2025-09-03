Hakkari'de 630 Kök Hint Keneviri ve 61 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 630 kök Hint keneviri ve 61 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan titiz çalışmalar neticesinde, Yüksekova ilçesinde H.A., D.S. ve Y.Ö. isimli şahısların yasadışı ekim yaparak elde ettikleri uyuşturucu maddeleri, uyuşturucu madde kullanıcılarına sattıkları yönünde bilgi elde edilmesi üzerine, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahısların ikametinde ve kenevir ekimi yapılan alanda Jandarma ekiplerince arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda; 630 kök Hint keneviri, 61 kilogram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet demir orak (yasadışı ekili alanda kullanıldığı tespit edilen), 1 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlanılmış olup 1 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ