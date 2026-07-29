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Hakkari’de 5 adrese uyuşturucu operasyonu

Hakkari’de 5 adrese uyuşturucu operasyonu
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Hakkari’de polis ekipleri tarafından 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 12 kilogram metamfetamin ile bin 810 adet captagon ele geçirilirdi.

Hakkari'de polis ekipleri tarafından 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 12 kilogram metamfetamin ile bin 810 adet captagon ele geçirilirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs tutuklandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda son bir haftada yapılan çalışmalarda; bir kargo gönderisinde yapılan aramada 4 buçuk kilo metamfetamin, bir araçta yapılan aramada 508,48 gram metamfetamin, bir ikamette yapılan aramada bin 810 adet captagon, bir araçta yapılan aramada 5 kilo metamfetamin ve şehirlerarası otobüste yapılan aramada 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 12 kilogram metamfetamin maddesi ve bin 810 adet captagon ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli şahıs tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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