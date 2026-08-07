Hakkari'de JİHA destekli operasyonda 253 kg esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de Jandarma ekiplerince icra edilen JİHA destekli narkotik operasyonunda 253 kilogram esrarın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan operasyonla ilgili açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucu JİHA(Jandarma İHA) destekli düzenlenen operasyonda; 253 kg esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 1 şüpheli zehir taciri yakalandı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı