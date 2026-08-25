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Hakkari'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 491 Sentetik Hap ve 19 Kilo Metamfetamin/Eroin Ele Geçirildi

Hakkari'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 491 Sentetik Hap ve 19 Kilo Metamfetamin/Eroin Ele Geçirildi
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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından İran'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 kilo 681 gram metamfetamin, 2 kilo 994 gram eroin ve 3 bin 491 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüphelilere yönelik adli tahkikatın sürdüğü, mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 16 kilo 681 gram metamfetamin, 2 kilo 994 gram eroin ve 3 bin 491 adet sentetik hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İran'dan uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi alınması üzerine Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Kayalar Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek çalışma başlatıldı. Arazide gerçekleştirilen faaliyet sırasında uyuşturucu madde bulunduğu değerlendirilen 2 çuval ele geçirildi. Çuvallarda yapılan aramada 16 bin 681 gram metamfetamin, 2 bin 994 gram eroin ve 3 bin 491 adet sentetik hap bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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