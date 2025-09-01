Hakkari-Çukurca Kara Yolunda Yangın Çıktı

Hakkari- Çukurca kara yolu üzerinde bulunan makilik alanda yangın çıktı.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan bölgede bulunan makilik alanda çıkan yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ulaşımı güç olan alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Hızla yayılan yangını söndürmek için yoğun çaba harcanıyor. - HAKKARİ