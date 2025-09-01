Hakkari-Çukurca Kara Yolunda Yangın Çıktı

Hakkari-Çukurca Kara Yolunda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari-Çukurca kara yolundaki makilik alanda çıkan yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çalışmalar devam ediyor.

Hakkari- Çukurca kara yolu üzerinde bulunan makilik alanda yangın çıktı.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan bölgede bulunan makilik alanda çıkan yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ulaşımı güç olan alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Hızla yayılan yangını söndürmek için yoğun çaba harcanıyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi: Bunlara kesinlikle müsaade edilmeyecek

Valilikten motosiklet genelgesi: Bunlara asla müsaade edilmeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Londra'dan gelip sözleşmeli karpuz ekti, milyonlarca lira zarar etti

Londra'dan gelip sözleşmeli karpuz ekti, milyonlarca lira zarar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.