Hakeret halindeki kamyonetin arkasında ilişkiye girdiler

Tayland'ın Phuket kentinde çekilen ve sosyal medyada gündem olan görüntüler büyük tepki çekti. Genç bir Rus çift, hızla giden kamyonetin kasasında çıplak şekilde dururken sevişirken görüntülendi. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

23 yaşındaki vlogger Georgy Dzugkoev, partneriyle birlikte siyah bir Toyota kamyonetin kasasında durdu. Kadın, kendini bir ip yardımıyla dengede tutarken çift, kamyonet ilerlerken tehlikeli ve uygunsuz hareketlerde bulundu. Olay Çarşamba sabahı, yağmur yağarken bir yolda yaşandı. Görüntülerde çiftin kendilerini umursamaz şekilde kamyonet arkasında seviştiği görüldü.

Durumu gören vatandaşlar polisi arayarak olayı bildirdi. Polis harekete geçti ve Dzugkoev'i, Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'ndan ülkeyi terk etmeye çalışırken yakaladı. Zanlı, Phuket'e geri gönderildi ve burada hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Polis, olayın Rus vatandaşı bir çift tarafından gerçekleştirildiğini doğruladı. Kamyoneti kullanan sürücüler hakkında da "dikkatsiz sürüş" nedeniyle inceleme başlatıldı.

Yetkililer, Dzugkoev'in uygunsuz davranış nedeniyle yaklaşık 116 sterlin para cezası ile karşı karşıya olduğunu, ayrıca ülkede çok sıkı uygulanan Bilgisayar Suçları Yasası uyarınca pornografik görüntü yayımlamaktan beş yıla kadar hapis cezası alabileceğini açıkladı.