Açtığı yayınlarda Hazreti Muhammed'e ve Atatürk'ün annesine hakaret eden şahıs tutuklandı

Sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapan Kartal Bulut D. isimli bir yayıncının; dine, Hazreti Muhammed'e ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a yönelik hakaret ve küfürler yağdırdığı videolar tepki çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Durum üzerine harekete geçen Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kartal Bulut D. hakkında yakalama kararı çıkartılırken küfürbaz şahıs, adresine giden Güvenlik Şube Müdürlüğü güçleri tarafından gözaltına alındı.

"GİDİN ŞİKAYET EDİN"

Kendisine gelen tepkilere "gidin şikayet edin" diyerek yanıt verdiği de görülen Kartal Bulut D., emniyetteki ifadesinde yayın sıralarında alkol aldığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen küfürbaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.