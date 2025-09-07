Hakaret İçin Tutuklama: Sosyal Medyada Valiye Saldırdı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın sokak hayvanları ile ilgili sosyal medya açıklamasını alıntılayarak küfür ve hakaret içerikli paylaşım yapan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Sedret Ç. isimli şahıs X hesabı üzerinden "Valilikten tepki çeken karar! Sahipsiz hayvanların beslenmeleri yasaklandı" başlıklı haberi alıntılayarak Vali Yiğitbaşı'nın şahsı hakkında küfür ve hakaret içerikli paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şahıs paylaşımdan birkaç saat sonra ekiplerin takibi ile Antalya'da yakalandı. Sedret Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahmekeye sevk edilen Sedret Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR