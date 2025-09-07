Haberler

Hakaret İçin Tutuklama: Sosyal Medyada Valiye Saldırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret içeren paylaşımlar yapan Sedret Ç. tutuklandı. Valiye yönelik hakaretler, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle ortaya çıkarıldı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın sokak hayvanları ile ilgili sosyal medya açıklamasını alıntılayarak küfür ve hakaret içerikli paylaşım yapan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Sedret Ç. isimli şahıs X hesabı üzerinden "Valilikten tepki çeken karar! Sahipsiz hayvanların beslenmeleri yasaklandı" başlıklı haberi alıntılayarak Vali Yiğitbaşı'nın şahsı hakkında küfür ve hakaret içerikli paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şahıs paylaşımdan birkaç saat sonra ekiplerin takibi ile Antalya'da yakalandı. Sedret Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahmekeye sevk edilen Sedret Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mehmet Akif Üstündağ: Halkımızdan özür diliyoruz

Mehmet Akif Üstündağ: Halkımızdan özür diliyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sını görenler şaşkın! Gençlere taş çıkarttı

Sümbül Ağa'yı görenler şaşkın! Gençlere taş çıkarttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.