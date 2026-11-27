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Denizli'nin Çivril ilçesinde sık sık kazalarla gündeme gelen İğdir Kavşağı'nda hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta bekleyen Hafif ticari araça çarptı. Takla atan araç orta refüjde asılı kalırken, 26 yaşındaki sürücü yaralandı.

Kaza, Denizli-Uşak kara yolu üzerinde bulunan Çivril İğdir Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E. yönetimindeki 64 BA 876 plakalı hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta bekleyen A.T. idaresindeki 20 LG 212 plakalı hafif ticari araça çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atarak orta refüjde asılı kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 26 yaşındaki hafif ticari araç sürücüsü A.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik ekipleri kavşakta güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Işıklar gelmeden önce de kazaların adresiydi

İğdir Kavşağı, uzun yıllardır Çivril'in en tehlikeli trafik noktalarından biri olarak biliniyor. Trafik sinyalizasyon sisteminin bulunmadığı dönemde kontrolsüz geçişler, yüksek hız ve ağır tonajlı araç trafiği nedeniyle çok sayıda kaza yaşandı. Ölümlü kazalarla hafızalara kazınan kavşak, vatandaşlar arasında "Ölüm Kavşağı" olarak anılmaya başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı