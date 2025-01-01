Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Hafif Yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucunda sürücü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafriyat kamyonunun devrildiği kazada sürücü hafif yaralandı.
Kurtalan-Batman kara yolu Gözpınar köy yolunda plakası belirlenemeyen kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa