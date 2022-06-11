Hafızasını kaybeden kadın için doktor "Şok yaşaması lazım" dedi! Ailesi, sokak ortasında silahlı saldırı kurguladı - Haberler

Hafızasını kaybeden kadın için doktor "Şok yaşaması lazım" dedi! Ailesi, sokak ortasında silahlı saldırı kurguladı
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Esenyurt'ta bir kadın geçirdiği kaza sonrası hafıza kaybı yaşadı. İddiaya göre doktoru, kadının ailesine düzelmesi için "Şok geçirmesi lazım" dedi. Bunun üzerine akrabaları çareyi kadına sokak ortasında kurusıkı tabanca ile saldırı düzenlemekte buldu. Saldırı anı kayıt altına alınırken, gerçeği duyanlar pes dedi.
Dün sabah saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sokakta şüpheli bir şahıs, sokakta yürüyen iki kadına kurusıkı tabanca ile ateş edip, kaçtı.
Olayda bir kadın bayılırken, diğer kadının tepki vermemesi şaşırttı. Olay sonrası kendine gelen kadın, hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti. Görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkması üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.
Sosyal medyadaki görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, olayı kısa sürede aydınlattı. Kamera kayıtlarını inceleyip şahıslara ulaşan ekipler, hafıza kaybı yaşayan bir kadını şok etmek için bu yola başvurulduğunu tespit etti. Aile bireyleri iddiaya göre doktorun "şok yaşaması" lazım lafından yola çıkarak, sokak ortasında kuru sıkı silahla ateş ettiklerini öğrendi.
Olayda herhangi bir yaralı olmaması sevindirirken, akıllara durgunluk veren o anlar hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansıdı.