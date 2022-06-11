Hafızasını kaybeden kadın için doktor "Şok yaşaması lazım" dedi! Ailesi, sokak ortasında silahlı saldırı kurguladı - Haberler

Dün sabah saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sokakta şüpheli bir şahıs, sokakta yürüyen iki kadına kurusıkı tabanca ile ateş edip, kaçtı.

BİRİ BAYILDI, DİĞERİ TEPKİSİZ KALDI

Olayda bir kadın bayılırken, diğer kadının tepki vermemesi şaşırttı. Olay sonrası kendine gelen kadın, hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti. Görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkması üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.

HAFIZA KAYBI YAŞAYAN KADINI ŞOK ETMEK İÇİN YAPMIŞLAR

Sosyal medyadaki görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, olayı kısa sürede aydınlattı. Kamera kayıtlarını inceleyip şahıslara ulaşan ekipler, hafıza kaybı yaşayan bir kadını şok etmek için bu yola başvurulduğunu tespit etti. Aile bireyleri iddiaya göre doktorun "şok yaşaması" lazım lafından yola çıkarak, sokak ortasında kuru sıkı silahla ateş ettiklerini öğrendi.

O ANLAR KAMERADA

Olayda herhangi bir yaralı olmaması sevindirirken, akıllara durgunluk veren o anlar hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansıdı.