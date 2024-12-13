Hafız Esad'ın Mezarlığı Rejimin Düşmesiyle Tahrip Edildi

Suriye'nin Lazkiye kentinde eski Devlet Başkanı ve Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın ihtişamlı mezarlığı rejimin devrilmesinin ardından harabeye döndü.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esad ailesinin 53 yıl süren iktidarının devrilmesinin ardından, 2000 yılında ölen eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın Lazkiye'deki mezarı ateşe verilerek tahrip edildi. Muhalif gruplar, Kardaha ilçesindeki mezarlığa gelerek 61 yılın adeta intikamını aldı. Mezarlıkta bulunan mozoleleri ateşe veren muhalifler, ardından ise uzun namlulu tüfeklerle ateş açtı. İhtişamlı mezarlık, rejimin devrilmesinin ardından harabeye döndü.

Lazkiye'de yaşayan Müfit mezarlığa gelerek üzerinde zıplayıp lanet okudu. Müfit, "Hafız Esad'ın mezarı daha önce mükemmeldi. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Suriyeli rejimin düşmesiyle burada bulunan Hafız Esad'ın mezarı kullanılamaz hale geldi. Muhalifler tarafından yakılarak mezarı yıkıldı" dedi. - LAZKİYE