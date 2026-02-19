Haberler

Hafif ticari araçla çarpışan otomobil yan yattı: 2 yaralı
Karaman'da hafif ticari araçla çarpışan otomobil yan yattı.

Karaman'da hafif ticari araçla çarpışan otomobil yan yattı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Alacasuluk Mahallesi Şehit İsa Kiriş Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S.Ö. idaresindeki 70 ACN 147 plakalı hafif ticari araç ile H.K. yönetimindeki 70 AAS 624 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) panosuna çarpıp yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki Y.K. ile İ.S. yaralandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gazetecinin 'kaza nasıl oldu' sorusunu yanıtlayan hafif ticari araç sürücüsü Y.S.Ö., "Ben tali yoldan çıktım, arkadaş da ana yoldan geliyordu. Farkına varamadık çarpıştık" dedi.

Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
