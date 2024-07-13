Hafif ticari aracın uçurumdan yuvarlanma anı kamerada

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde hafif ticari aracın uçurumdan yuvarlanma anı cep telefonu ile görüntülenirken, kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında ilçenin Seyran Mahallesi'ndeki Yumru Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper H. yönetimindeki 80 GU 150 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 300 metre derinlikteki uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Aracın uçurumdan yuvarlanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kazada sürücüsü ile yanında bulunan Selime B. (26), takla atan araçtan fırlayarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavilerinden sonra hayati tehlikeleri bulunan Alper H., Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Selime B'de Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.