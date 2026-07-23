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Adıyaman'da Yayaya Hafif Ticari Araç Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Yayaya Hafif Ticari Araç Çarptı: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Eskisaray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Taner A. yönetimindeki 34 FLV 712 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Esra K.'ye çarptı. Yaralanan Esra K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Eskisaray Mahallesi Atatürk Bulvarı Saat Kulesi yakınlarında Taner A. idaresindeki 34 FLV 712 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Esra K.'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Esra K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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