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Hafif Ticari Araç Takla Attı, Kaza Anı Kamerada

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü hafif yaralarla kazayı atlattı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hafif ticari araç takla attı: Kaza anı kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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