Haberler

Hafif ticari araç takla attı: 2’si çocuk 5 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde hafif ticari aracın şarampole takla attığı kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafif ticari aracın şarampole takla attığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirköprü-Sinop kara yolu Adatepe Mahallesi Pancar Kantarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saadettin K. yönetimindeki 65 AAF 151 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Saadettin K. ile araçta bulunan Şengül K., Refik Y., Yasin Efe K. ve Muhammed Emir K. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek

En güvendiği belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor
Kadın doktorun sedye üzerindeki kalp masajıyla hayata tutunmuştu, bir gün yaşayabildi

Kadın doktorun mücadelesi umut olmuştu! Acı haber 1 gün sonra geldi
18 yıllık kan donduran cinayete İstinaf dokunuşu: Yeni koca da tutuklandı

18 yıllık yasak aşk cinayetine İstinaf dokunuşu: Yeni koca da...
İşten eve dönen ablayı yıkan manzara! Telefonundan not çıktı

İşten eve dönen ablayı yıkan manzara! Telefonundan not çıktı
Hapse girmemek için kendi cenazesini düzenledi! Sonu umduğu gibi olmadı

Hapse girmemek için akılalmaz bir plan hazırladı! Polis yutmadı
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu