Hafif ticari araç kanala uçtu: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri - Hafif ticari araç kanala uçtu: 2 yaralı Kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kana uçtu Gaziantep'te direk hakimiyeti kaybeden hafif ticari araç kanala uçtu. - Hafif ticari araç kanala uçtu: 2 yaralı Kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kana uçtu GAZİANTEP - Gaziantep'te direk hakimiyeti kaybeden hafif ticari araç kanala uçtu. Kazada kadın sürücü ve çocuğu yaralandı. Kaza Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Onat Kutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 33 ECU 96 plakalı hafif ticari araç sürücüsü 35 yaşındaki Hacer P.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. Kazada sürücü Hacer P. ile oğlu 9 yaşındaki Yusuf P. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun Gaziantep Tragger 3. Sayfa Haberler

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