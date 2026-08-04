Manavgat'ta motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile motorlu bisikletin çarpışması sonucu motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde hafif ticari aracın aynı istikamette seyir halindeki motorlu bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza; Sanayi Mahallesi 2025 Sokakta Sanayi Sitesi istikametinden gelip Çeltikçi Mahallesi istikametine seyir halindeki Muzaffer D.nin kullandığı 07 LFE 50 plakalı hafif ticari aracın aynı istikamette seyir halindeki Esin Tenzile Ö.'nün kullandığı 07 CMV 584 plakalı motorlu bisiklete çarpması sonucunda meydana geldi.
Kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü Esin Tenzile Ö., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.