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Safranbolu'da Motosiklet Kaza Anı Kamerada

Safranbolu'da Motosiklet Kaza Anı Kamerada
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Emek Mahallesi Paşapınarı Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan motosikletli ile hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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