İnşaat işçisinin 4. kattan el arabasıyla döktüğü molozlar iş arkadaşının kafasına isabet etti: 1 ölü

İstanbul Hadımköy'de inşaatta çalışan R.Ö'nün 4'üncü kattan el arabasıyla döktüğü moloz parçaları iş arkadaşının kafasına isabet etti. 45 yaşındaki işçi talihsiz bir şekilde yaşamını yitirirken, olaydan sonra panikle kaçan R.Ö ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hadımköy'de 7 katlı inşaatın 4'üncü katında temizlik yapan R.Ö, el arabasına doldurduğu molozları inşaattan aşağıya döktü.

İŞ ARKADAŞININ KAFASINA İSABET ETTİ

R.Ö'nün döktüğü molozlar, o sırada inşaatın arsa kısmında çalışan iş arkadaşı Gültekin Işık'ın kafasına isabet etti. Kafasına düşen beton ve moloz yığınları ile ağır yaralanan 45 yaşındaki Gültekin Işık'ın yardımına arkadaşları koştu.

HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Gültekin Işık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gültekin Işık'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

PANİKLE KAÇAN ADAM GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra panikle kaçan R.Ö ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.