Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı

Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da haciz işlemi gerçekleştirmek üzere Sincan ilçesinde yer alan bir iş yerine giden icra memuru ile görevli avukatın silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Bakan Tunç, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Ankara'da haciz işlemi gerçekleştirmek üzere Sincan ilçesinde yer alan bir iş yerine giden icra memuru ile görevli avukat, silahlı saldırıya uğradı.

BAKAN TUNÇ DUYURDU

Söz konu gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ankara ilimizin Sincan ilçesinde bir işyerinde Ankara Batı İcra Müdürlüğü'nde görev yapan icra memuru personelimizle birlikte haciz işlemini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan görevli avukatımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Saldırı olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmekte olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Tunç'un paylaşımı şu şekilde;

Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Çoğunluğun sinirleri yay gibi gerilmiş, ekonomik şartlar insanları cinnet kıvamına getirdi inşAllah daha kötü bir duruma gelmeyiz

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Haber YorumlarıAdanalı volkan:

2004 yılında avukat ve icraa memurunu adana da bizim mahallede öldürülmüştü bilmem hatırlayan oldumu gündem olmustu

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Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

kusura bakmasın kimse ama bazı avukatlar hakikaten insanı çileden çıkarıyor üzerindeki kimlik sayesinde. biraz daha anlayışlı olsalar iyi olur düşüncesindeyim.

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