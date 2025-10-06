Haberler

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in davasında avukata silahlı saldırı!

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesinin öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, silahlı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Saldırıda kullanılan araç Arnavutköy'de bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklardan Avukat Serdar Öktem'e düzenlenen silahlı saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy'da ormanlık alanda bulundu. Ekipler, yakalanan bir şüpheliye bölgede keşif yaptırdı.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davada dosyaları ayrılan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, İstanbul'da Şişli Büyükdere Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Öktem, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler geldikleri araçla kaçtı. Olaya ilişkin çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, saldırıda kullanılan aracı Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanlık alanda terk edilmiş halde buldu. Yakalanan şüphelilerden biri ekipler tarafından olay yerine getirilerek, keşif yaptırıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisin araç üzerindeki incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı

İstanbul'un göbeğindeki suikasta ilişkin çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir ceza daha

FIFA'dan Türk takımına bir ceza daha: Puanları -41 oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, yüzlerce kadın Gazze için sokağa indi

Çağrı Erdoğan'dan geldi, yüzlerce kadın sokağa indi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.