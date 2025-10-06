Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in davasında avukata silahlı saldırı!

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklardan Avukat Serdar Öktem'e düzenlenen silahlı saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy'da ormanlık alanda bulundu. Ekipler, yakalanan bir şüpheliye bölgede keşif yaptırdı.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davada dosyaları ayrılan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, İstanbul'da Şişli Büyükdere Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Öktem, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler geldikleri araçla kaçtı. Olaya ilişkin çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, saldırıda kullanılan aracı Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanlık alanda terk edilmiş halde buldu. Yakalanan şüphelilerden biri ekipler tarafından olay yerine getirilerek, keşif yaptırıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisin araç üzerindeki incelemesi sürüyor. - İSTANBUL