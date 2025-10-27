Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Hacettee Üniversitesi'nde iki grup öğrenci arasında çıkan kavgada, elinde pala olan kimliği belirsiz bir kişi görüntülendi.

HECETTEPE ÜNİVERSİTESİ KARIŞTI

Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi karıştı. Üniversitenin Beytepe kampüsünde karşıt görüşlü öğrenciler karşı karşıya geldi. Öğrenciler arasında kavga çıktı.

PALAYLA ÖĞRENCİLERE SALDIRDI

Kavgada tansiyon bir anda yükseldi. Elinde pala olan, yüzü kapalı kimliği belirsiz bir kişi, öğrencilere saldırdı. Kavga sırasında okul özel güvenlik ekipleri, olaya müdahale etti. Kavganın devam etmesi nedeniyle kampüse çevik kuvvet ekipleri girdi.

ÇEVİK KUVVET KAVGAYI SONLANDIRDI

Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi sonucu öğrenci grupları dağıldı. Kavgada 1 öğrenci hastaneye kaldırılırken, üç kişi gözaltına alındı.