Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi'nin bahçesinde karşıt görüşlü öğrenciler kavgaya tutuştu. Ellerinde pala olan kimliği belirsiz, yüzü kapalı bir kişi, üniversite bahçesindeki öğrencilere saldırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Hacettee Üniversitesi'nde iki grup öğrenci arasında çıkan kavgada, elinde pala olan kimliği belirsiz bir kişi görüntülendi.

HECETTEPE ÜNİVERSİTESİ KARIŞTI

Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi karıştı. Üniversitenin Beytepe kampüsünde karşıt görüşlü öğrenciler karşı karşıya geldi. Öğrenciler arasında kavga çıktı.

PALAYLA ÖĞRENCİLERE SALDIRDI

Kavgada tansiyon bir anda yükseldi. Elinde pala olan, yüzü kapalı kimliği belirsiz bir kişi, öğrencilere saldırdı. Kavga sırasında okul özel güvenlik ekipleri, olaya müdahale etti. Kavganın devam etmesi nedeniyle kampüse çevik kuvvet ekipleri girdi.

ÇEVİK KUVVET KAVGAYI SONLANDIRDI

Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi sonucu öğrenci grupları dağıldı. Kavgada 1 öğrenci hastaneye kaldırılırken, üç kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
