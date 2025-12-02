Hacet Etkinliğinde Nefes Borusu Tıkanan Adam Hayatını Kaybetti

Bolu'nun Hıdırşeyhler köyünde düzenlenen Hacet etkinliğinde yediği et parçası nefes borusuna kaçan 72 yaşındaki adam, 5 Ekim'den beri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ekim ayında geleneksel Hızırşah Hacet etkinliğinde ikram edilen etli pilavdan yiyen 72 yaşındaki Sami Ayvaz, bir süre sonra fenalaştı. Çevredekilerin, yaşlı adamın nefes alamadığını fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi durduğu belirlenen Ayvaz'a uzun süre kalp masajı yaptı. Müdahale sonucu kalbi yeniden çalışan Ayvaz, ambulansla Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yaşlı adamın 5 Ekim'den bu yana tedavisi sürüyordu. Sami Ayvaz'ın doktorların tüm müdahalelerine rağmen sağlık durumunun stabil hale gelmediği, yaklaşık iki aylık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybettiği öğrenildi. - BOLU