Haberler

Hacet Etkinliğinde Nefes Borusu Tıkanan Adam Hayatını Kaybetti

Hacet Etkinliğinde Nefes Borusu Tıkanan Adam Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Hıdırşeyhler köyünde düzenlenen Hacet etkinliğinde et yediği sırada nefes borusuna et parçası kaçan 72 yaşındaki Sami Ayvaz, 5 Ekim'den beri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'nun Hıdırşeyhler köyünde düzenlenen Hacet etkinliğinde yediği et parçası nefes borusuna kaçan 72 yaşındaki adam, 5 Ekim'den beri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ekim ayında geleneksel Hızırşah Hacet etkinliğinde ikram edilen etli pilavdan yiyen 72 yaşındaki Sami Ayvaz, bir süre sonra fenalaştı. Çevredekilerin, yaşlı adamın nefes alamadığını fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi durduğu belirlenen Ayvaz'a uzun süre kalp masajı yaptı. Müdahale sonucu kalbi yeniden çalışan Ayvaz, ambulansla Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yaşlı adamın 5 Ekim'den bu yana tedavisi sürüyordu. Sami Ayvaz'ın doktorların tüm müdahalelerine rağmen sağlık durumunun stabil hale gelmediği, yaklaşık iki aylık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybettiği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
'Cellat' gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt

Ankara'yı sarsan çağrı! DEM'den zehir zemberek yanıt geldi
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı

Gökhan Gönül bakın nerede gözaltına alındı! Derbi sonrası büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam

Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
Abdullah Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var

Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.