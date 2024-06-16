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Hacer'i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Vahşi cinayetin arkasından "kıskançlık" çıktı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski sevgilisi 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'i 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldüren çocuğun vahşi cinayeti neden işlediği ortaya çıktı. Şahsın ilk ifadesinde Hacer'i kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylediği öğrenilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de eski sevgilisi Hacer Çağla Çetinalp'i 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki şahsın cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arap Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası ayrı olan 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, beraberindeki eski erkek arkadaşı U.E.Y. ile babası İ.U.Ç.'nin evine ziyarete gitti. Bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarıya çıkan baba İ.U.Ç., eve döndüğünde kızını kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu.

Hacer'i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Vahşi cinayetin arkasından 'kıskançlık' çıktı

120'YE YAKIN BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerce yapılan kontrollerde Çetinalp'in vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğünün tespit edildiği ortaya çıktı. Feci şekilde cinayete kurban giden 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.E.Y., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer'i kendisini aldattığı için defalarca bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçağı ve Çetinalp'in cep telefonunu da yanına aldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca U.E.Y.'nin, Çetinalp'in cep telefonunu kaçış güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı da belirlendi.

Hacer'i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Vahşi cinayetin arkasından 'kıskançlık' çıktı

KISKANDIĞI İÇİN KATLETMİŞ

Vahşi cinayetin nedeni de ortaya çıktı. Şahsın ilk ifadesinde Hacer Çağla Çetinalp'i kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında U.E.Y. ve talihsiz kızın babası İ.U.Ç., ekiplerce gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabağlar İzmir Hukuk 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet Aksoy:

15 yaşında sevgilisi ???

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