Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılığa göz açtırılmıyor 2 milyon 153 bin Türk Lirası değerinde ürün ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 10 adet cep telefonu, 947 adet cep telefonu kulaklığı ve 620 paket sigara ele geçirildi.

Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılığa göz açtırılmıyor

2 milyon 153 bin Türk Lirası değerinde ürün ele geçirildi

ŞIRNAK - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 10 adet cep telefonu, 947 adet cep telefonu kulaklığı ve 620 paket sigara ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından yürütülen risk analizi çalışmaları çerçevesinde Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir minibüs riskli değerlendirilerek x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sırasında minibüste şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine minibüs ekiplerin refakatinde arama hangarına alındı. Arama hangarında yapılan fiziki kontroller esnasında minibüsün taban kısmına sonradan eklendiği fark edilen yakıt deposu görünümü verilmiş plastik hazne tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin titiz çalışması sonucu fark edilen ve zula olarak kullanıldığı anlaşılan haznenin içerisinden çok sayıda lüks marka cep telefonu kulaklığı, cep telefonu ve sigara ortaya çıkarıldı. Yapılan sayım neticesinde toplam 10 adet cep telefonu, 947 adet cep telefonu kulaklığı ve 620 paket sigaraya el konulurken ele geçirilen eşyanın piyasa değerinin 2 milyon 153 bin Türk Lirası olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.