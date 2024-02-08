Habur Sınır Kapısı'nda 345 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Habur Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince, bir tırda yapılan aramada 345 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde Habur Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye girmek isteyen araçlar, risk analizlerine tabi tutuldu.

Ekiplerce şüpheli görülenler, ayrıntılı olarak incelendi. Bu çerçevede ekiplerce su yüklü bir tır, x-ray taramasına yönlendirildi. Aracın üzerindeki yükte şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, ayrıntılı kontrol için arama hangarına alındı.

Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı aramalar sonucunda, tırın içerisindeki eşyadan numuneler alındı. Numunelerin teste tabi tutulması sonucu içerisinde metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Operasyonda, 345 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK