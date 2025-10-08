Habur Sınır Kapısı'nda 3 Milyon Pasaport Kontrolü: 788 Şüpheli Yakalandı

Habur Sınır Kapısı'nda 9 ayda 3 milyon pasaport kontrolü yapan polis ekipleri tarafından, adli makamlarca haklarında yakalama kararı bulunan 788 şüpheli yakalandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı pasaport kontrol ekipleri tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısında 2025 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye giriş yapan 3 milyon kişinin pasaport kontrolünü gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde adli makamlar tarafında haklarında yakalama emri bulunan 788 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan pasaport kontrollerinde bin 124 yabancının da ülkeye girişlerinin riskli olduğu tespit edildi. Tespit edilen şahısların emniyet işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.

Öte yandan Habur Sınır Kapısı'nda ilk 9 ayda 784 kaçakçılık olayı gerçekleşirken, ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 2 milyar 176 milyon 52 bin 403 Türk Lirası olduğu öğrenildi. - ŞIRNAK