Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirirken, bu miktar tek seferde yakalanan en yüksek ağırlıktaki eroin oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen kontrollerde bir tır "riskli" kategorisinde değerlendirildi.

TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK EROİN MİKTARI

Tırda yapılan aramada eşyalar içerisinde gizlenmiş 850 kilogram eroin ele geçirildi. Bu miktarın, tek seferde ele geçirilen en yüksek eroin miktarı olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.

İşte Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması:"Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. Böylelikle, gümrük kapılarında tek seferde en yüksek eroin yakalanmış oldu.

YAKLAŞIK DEĞERİ 1.3 MİLYAR TL

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen kontrollerde riskli olduğu değerlendirilen bir tırda yapılan arama sonucu araçta yüklü eşya içerinde gizlenmiş vaziyette 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık değeri 1.3 Milyar Türk Lirası değerinde olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili olarak Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri başarılı operasyonlarına rekor yakalamalarla devam ederek zehir tacirlerine göz açtırmamakta, uyuşturucuya yönelik mücadele 7 gün 24 saat aralıksız devam etmektedir."