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Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakim karşısına çıkacak

3. Sayfa Haberleri

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakim karşısına çıkacak

Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş yarın sabah hakim karşısına çıkacak.

Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş yarın sabah hakim karşısına çıkacak.

Geçtiğimiz hafta Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'ın yarın sabah Haskova Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi. Haskova İl Savcılığı, Göktaş'ı Bulgaristan- Türkiye sınırını yasadışı şekilde geçmekle suçluyor. Svilengrad yakınlarında Bulgaristan'a yasadışı şekilde girerken yakalanan Göktaş'ın yakalandıktan sonra ev hapsinde tutulduğu, Türkiye'nin girişimleri sonucu tutuklandığı bildirildi.

Resmi makamlar, Göktaş'ın tutuklanmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Necip Hablemitoğlu Levent Göktaş Bulgaristan Türkiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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