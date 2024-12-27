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Haberler.com Narin cinayeti davasını yerinde takip ediyor! Anne Yüksel Güran mağdur mu suçlu mu?

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Haberler.com Türkiye'yi derinden yaralayan Narin Güran cinayetinin ikinci duruşmasını yerinde takip ediyor. Duruşmaya ilişkin izlenimlerini aktaran Genel Yayın Yönetmenimiz Av. Bedia Teymur, "Ben annenin bu olayda gerçekten mağdur olduğuna inanıyorum." dedi.

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Av. Burak Evci, Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran (8) cinayetinin ikinci duruşmasını yerinde takip ediyor.

"SALİM GÜRAN SAKİN BİR ŞEKİLDE HER ŞEYİ ANLATTI"

Duruşmaya ilişkin izlenimlerini aktaran Bedia Teymur, son savunmaların alındığını belirterek ilk olarak davanın en önemli sanıklarından biri olan amca Salim Güran'ın konuştuğunu söyledi. Salim Güran'ın çok uzun bir konuşma yaptığını belirten Teymur, "Çok sakin bir şekilde tek tek olayları anlatmaya başladı ve salon gerçekten çok büyük bir sessizlikle izledi." dedi.

"İFADELER BİRBİRİYLE ÖRTÜŞÜYOR"

Ailenin birbirlerini hiçbir şekilde suçlamadığına dikkat çeken Bedia Teymur, ifadelerin birbirleriyle örtüştüğünü belirterek, "Eğer bu bir ezberse, bu bir senaryoysa muhteşem bir şey. Çünkü fire verilmiyor, yanlış bir cümle, çelişkili bir şey söylenmiyor." diye konuştu.

"NEVZAT BAHTİYAR BASINA GÖRE İFADESİNİ ŞEKİLLENDİRİYORDU"

Nevzat Bahtiyar'ın ifadesini değiştirdiğine şahit olduklarını aktaran Teymur, "Adım adım basından takip ederek bu olay üzerinde ifadesini şekillendiriyordu." dedi.

"BUGÜN KARAR ÇIKMASINI BEKLEMİYORUZ"

Ailenin masum olduklarını savunduklarını ve bunu delillerle ortaya koymaya çalıştıklarını anlatan Teymur, "Savunmalar çok uzun. Bugün kararın çıkmasını beklemiyoruz açıkçası." şeklinde konuştu.

"MEDYA OLARAK HERKESİN SESİ OLMALIYIZ"

Ailenin sıklıkla basını suçladığını ifade eden Teymur, bu serzenişlere bir nebze katıldığını aktardı. Medyanın tüm iddia ve savunmaları tarafsız bir şekilde servis etmesi gerektiğine dikkat çeken Teymur, "Bu konuda herkesin sesi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz objektif olarak bize gelen bilgileri aktarmakla mükellefiz." dedi.

"ANNENİN MAĞDUR OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Duruşmaya ilişkin kişisel değerlendirmelerini aktaran Bedia Teymur, "Kimseyi peşin olarak suçlu kabul edemeyiz. Ben özellikle anne konusunda çok hassasım. Ben annenin bu olayda gerçekten mağdur olduğuna inanıyorum. Yani suçlu mu değil mi başka bir şey. Suçluysa da zorla sürüklendiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Haberler.com Narin cinayeti davasını yerinde takip ediyor! Anne Yüksel Güran mağdur mu suçlu mu?
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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