Haberler.com ekibi gerginliklerin yaşandığı İBB binasının önünden son durumu aktardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun önce gözaltına alınıp ardından tutuklanmasının ardından meydana gelen protesto gösterilerinin merkezi, İBB Saraçhane Yerleşkesi oldu. Protestolar sırasında bazı göstericilerin Şehzadebaşı Camii'nin duvarlarına çıkması ve çevrede alkol tüketilmesi büyük tepki çekti.

Aralarında Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi, teravih namazı için Şehzadebaşı Camii'nde bir araya geldi ve ardından sloganlar atarak protestolarını sürdürdü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YOĞUNLAŞTIRILDI

Haberlercom ekibi, olayların yaşandığı bölgeden gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Abdurrahman Yazıcı'nın yayınına bağlanan Muhammed Fatih İnce, güvenlik önlemlerinin son süreçle birlikte Şehzadebaşı Camii çevresinde yoğunlaştığını belirtti. Ancak İnce, "En üst düzeyde güvenlik önlemleri alınmış değil. Şu an mesai saatlerinde bulunuyoruz, bunu da göz önüne almak gerekir" ifadelerini kullandı.