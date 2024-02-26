Haberler.com'a Habercilikte Kalite Ödülü

Lob'in International tarafından düzenlenen 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com, Habercilikte Kalite Ödülü'ne layık görüldü. Genel Yayın Yönetmeni'miz Av. Bedia Teymur, ödülü aldıktan sonra habercilikteki etik değerler üzerine konuştu.

OBJEKTİF VE DÜRÜST HABERCİLİK VURGUSU

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur zirvenin 2. oturumunda yaptığı konuşmada haberciliğin etik değerlerini vurgulayarak basılı yayın sürecinden sonra internet medyasının hızlılığına dikkat çekti. Teymur, habercilikte objektifliğin ve dürüstlüğün değerinin son dönemde daha büyük önem taşıdığını belirtti.

İnternet haberciliğinin, klasik gazeteciliğin yanında kendine has özellikler barındırdığını söyleyen Teymur, hızlılık sürecinde tarafsızlığın ve kamuoyuna doğru bilgi sunmanın da göz ardı edilmemesinin gerektiğini vurguladı.