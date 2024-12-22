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Ünlü spiker tacizcisi yüzünden kanal binasında mahsur kaldı

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HaberTürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, kendisi ile evleneceğini iddia eden bir kişinin çalıştığı kurumun önünde beklediğini ve bu durumdan dolayı binadan çıkamadığını belirtti. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Cebeci, "Devlet beni nasıl koruyacak?" diye sordu.

Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, kendisi ile evleneceğini eden bir şahıs yüzünden kanal binasında mahsur kaldığı anları paylaştı.

"DEVLET BENİ NASIL KORUYACAK?"

Sosyal medya hesabından "Bu çaresizlik kabul edilemez" ifadesiyle bir video paylaşan Cebeci, "Bakın şu anda kanalın önünde benimle evleneceğini iddia eden bir şizofren bekliyor. Ve ne yazık ki yasal boşluk yüzünden biz bu kişiye hiçbir şey yapamıyoruz" diyen Cebeci "şu anda binadan çıkamıyorum. Devlet beni nasıl koruyacak" diye sordu.

MUHABİR VE KAMERAMAN TACİZCİYLE KONUŞTU

Görüntülerde bir muhabir ve kameramanın bina önünde Cebeci'nin taciz iddiasında bulunduğu şahısla konuştuğu görülüyor.

Ünlü spiker tacizcisi yüzünden kanal binasında mahsur kaldı
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Hiç mi ailen de iki tane ERKEK yok....???

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Türkiye’de böyle tip çok kardeş

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıCengiz Asiliskender:

Hasta olmus sana,, Her mesleğin bir zorluğu var, seni Tv de göre göre kafayı kirmis adam Sen yine dikkat et.

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