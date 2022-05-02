Haber alınamayan şahıs gölette ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Haber alınamayan şahıs gölette ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Haber alınamayan şahıs gölette ölü bulundu

Malatya'da bir süredir kayıp olarak aranan şahıs gölette ölü bulundu.

HEKİMHAN, MALATYA (İHA) - Malatya'da bir süredir kayıp olarak aranan şahıs gölette ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Hekimhan ilçesinde meydana gelen olayda kendinden dünden beri haber alınamayan 46 yaşındaki Hasan Mecit'e ulaşmak için çalışma başlatıldı. Şahsın son olarak görüldüğü yer olarak belirlenen Karadere göleti mevkiinde çalışmaları yoğunlaştıran jandarma ekipleri şahsı gölette içerisinde ölü olarak buldu. Hasan Mecit'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hekimhan, Malatya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title