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Adıyaman'da İntihar İhbarlı Şahıs Evinde Sağ Bulundu

Adıyaman'da İntihar İhbarlı Şahıs Evinde Sağ Bulundu
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Adıyaman'da iki gün önce ailesine intihar edeceğini söyleyip haber alınamayan M.G., ihbar üzerine eve giren ekipler tarafından sağ olarak bulundu. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, polis inceleme başlattı.

Adıyaman'da aile yakınlarının haber alamadığı şahıs ekipleri harekete geçirdi

Edinilen bilgilere göre, iki gün önce aile yakınlarına intihar edeceğini söylediği iddia edilen ve Örenli TOKİ konutlarında yalnız yaşadığı öğrenilen M.G.'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin eve girmesiyle şahıs ev içerisinde bulundu. Her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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