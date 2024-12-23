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Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum

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Habertürk sunucusu Ela Rümeysa Cebeci, kendisini taciz eden bir erkek yüzünden binadan çıkamadığını söyleyerek dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. O anları da yayımlayan Cebeci "Binanın önünde benimle evleneceğini söyleyen bir şizofren var. Dışarı çıkamıyorum. Ne yazık ki yasal boşluk yüzünden biz bu kişiye hiçbir şey yapamıyoruz. Bu çaresizlik kabul edilemez" dedi.

Habertürk sunucusu Ela Rümeysa Cebeci sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda kendisini taciz eden bir erkek yüzünden binadan çıkamadığını diye getirdi.

MUHABİR ŞAHISLA KONUŞTU

Cebeci'nin paylaştığı görüntülerde bir muhabir ve kameramanın bina önünde taciz iddiasında bulunduğu şahısla konuştuğu görülürken, Cebeci konuyla ilgili "Binanın önünde benimle evleneceğini söyleyen bir şizofren var. Dışarı çıkamıyorum. Ne yazık ki yasal boşluk yüzünden biz bu kişiye hiçbir şey yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güzel sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum

"BU ÇARESİZLİĞE MAHKUM EDİLEMEYİZ"

Olayı duyurduğu videoya Cebeci "Bu çaresizlik kabul edilemez! Biz kadınlar bu çaresizliğe mahkum edilemeyiz!" notunu düştü.

Güzel sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum

ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR?

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Bahçeşehir Üniversitesi'nde oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitim hayatına olan ilgisini sürdüren Cebeci, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Siyaset ve Kültürel İncelemeler Bölümü'nde de master yaptı. Aynı zamanda akademik kariyerine de adım atan Cebeci, şu anda Nişantaşı Üniversitesi'nde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta.

Cebeci, kariyerine 2011 yılında İstanbul FM radyosunda başlayarak sesini duyurmaya başladı. Radyo kariyerinin ardından, televizyon dünyasına adım atarak Kanıt, Şevkat Yerimdar ve Fatih 1453 gibi projelerde rol aldı. Bu deneyimler, ona medya dünyasında sağlam bir yer kazandırdı. TRT 1'de muhabirlik yaparak televizyon kariyerine başlayan Cebeci, ardından TV100'de spikerlik görevini üstlendi. Bugün ise Habertürk TV'de hafta içi her gün saat 6 ile 9 arasında yayınlanan 'Gün Başlıyor' programının sunuculuğunu yaparak, izleyicileriyle buluşuyor.

Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıUtku Dogan:

Ülkede hersey yolunda diyen yandaş televizyon kanali sunucusu degilmi. Al sana her şey normal.kesin uyusturucu bağımlısı.

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Haber YorumlarıHasan Ağa:

Ver kurtul yoksa peşinden ayrılmaz

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Haber YorumlarıÖnder:

Sağlam dayak iyi gelir

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Haber Yorumlarıhasan kaçan:

bu modellerden korunma imkan yok maalesef. evleneceksin artık :)

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Haber YorumlarıNevizadeli:

televizyonlardan uzak dur bi süre görünme unutur seni

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Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

Belkide aşık biridir yazıkkkkkk :)))

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Çiçeğini de almış gelmiş mis gibi. Akın şimdi haber yapın ülkede herşey güllük gülistanlık diye

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Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Türk kadınlarının klasik sorunu , adam beğenmiş seni aslan gibi konuşmaya gelmiş ama sen adama kötü muamele yaptın ve bunun adı taciz oldu öyle mi ? Ne yapsın adam görücü usulü mü haber yollasın sana ? Tabi mevki var para var , konuşmazsın bile , gerçek bir insan gibi karşına alıp istemediğini ve neden olmayacağını anlattın mı ? Sadece istemiyorsun diye adam taciz etti diye suçla ne güzel iş , ne ala , bak işine ülkemin kadınlarının çoğunun sorunu bu ego , sultan Süleyman dünya ya hükmetti zamanında bu kadar havalı değil di sizler kadar . Birde yandaş haber kanalısın ülkede herşey normal sorun yok diye bağırın sonrada çelişin kendiniz ile .

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Haber YorumlarıMGk:

Kapıya gelen ferrarili zengin veledi olsa aynı muameleyi görürmüydü

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Ela Rumeysa Cebeci muhteşem. Etten duvar örülsün işe gidip gelirken Nato görevlendirilsin zaten başka işe yaramıyorlar bari Ela'nın keyfi olsun.

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