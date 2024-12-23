Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum

Habertürk sunucusu Ela Rümeysa Cebeci sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda kendisini taciz eden bir erkek yüzünden binadan çıkamadığını diye getirdi.

MUHABİR ŞAHISLA KONUŞTU

Cebeci'nin paylaştığı görüntülerde bir muhabir ve kameramanın bina önünde taciz iddiasında bulunduğu şahısla konuştuğu görülürken, Cebeci konuyla ilgili "Binanın önünde benimle evleneceğini söyleyen bir şizofren var. Dışarı çıkamıyorum. Ne yazık ki yasal boşluk yüzünden biz bu kişiye hiçbir şey yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU ÇARESİZLİĞE MAHKUM EDİLEMEYİZ"

Olayı duyurduğu videoya Cebeci "Bu çaresizlik kabul edilemez! Biz kadınlar bu çaresizliğe mahkum edilemeyiz!" notunu düştü.

ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR?

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Bahçeşehir Üniversitesi'nde oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitim hayatına olan ilgisini sürdüren Cebeci, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Siyaset ve Kültürel İncelemeler Bölümü'nde de master yaptı. Aynı zamanda akademik kariyerine de adım atan Cebeci, şu anda Nişantaşı Üniversitesi'nde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta.

Cebeci, kariyerine 2011 yılında İstanbul FM radyosunda başlayarak sesini duyurmaya başladı. Radyo kariyerinin ardından, televizyon dünyasına adım atarak Kanıt, Şevkat Yerimdar ve Fatih 1453 gibi projelerde rol aldı. Bu deneyimler, ona medya dünyasında sağlam bir yer kazandırdı. TRT 1'de muhabirlik yaparak televizyon kariyerine başlayan Cebeci, ardından TV100'de spikerlik görevini üstlendi. Bugün ise Habertürk TV'de hafta içi her gün saat 6 ile 9 arasında yayınlanan 'Gün Başlıyor' programının sunuculuğunu yaparak, izleyicileriyle buluşuyor.