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Güvenlik şeridini ihlal edip makas atan otomobil trafiği tehlikeye düşürdü

Güvenlik şeridini ihlal edip makas atan otomobil trafiği tehlikeye düşürdü
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Bozüyük-Eskişehir kara yolunda güvenlik şeridini ihlal edip makas atan otomobilin trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Bozüyük-Eskişehir kara yolunda güvenlik şeridini ihlal edip makas atan otomobilin trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, Bozüyük - Eskişehir kara yolunun Söğüt yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 34 EE 3426 plakalı otomobil, güvenlik şeridini ihlal edip makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Süratli bir şekilde seyir halinde olan otomobilin tehlikeli manevraları, trafikteki diğer sürücülerin tepkisini çekti. Muhtemel bir kazaya davetiye çıkaran o anlar anbean araç içi kamerasına yansıdı. Bahse konu otomobilin 112 Acil Çağrı Merkezine ve kolluk birimlerine bildirildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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