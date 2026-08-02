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Güvenlik kameralarının çalışmadığını düşündü, ters şeride girince cezayı yedi

Güvenlik kameralarının çalışmadığını düşündü, ters şeride girince cezayı yedi
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Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, haftasonu olduğu için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının çalışmadığını düşünen bir kişi, ters yöne girince 20 bin lira ceza yedi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, haftasonu olduğu için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının çalışmadığını düşünen bir kişi, ters yöne girince 20 bin lira ceza yedi.

Haftasonu olduğu için KGYS kameralarının denetlenmediğini düşünen Halil Taşkın isimli vatandaş, Hamambaşı kaplıcalar bölgesinden ilçe merkezine dönmeye çalışırken kavşak yerine ters şeridi kullanmak istedi. Kendisine gelen mesajla ceza yediğini anlayan Taşkın büyük bir şaşkınlık yaşadı. Taşkın, "Pazar günü erken saatlerde Hamambaşı'ndan ilçe merkezine dönüyordum. 200 metre ileride bulunan kavşak yerine kestirme yol olan kavşağı tatil olduğu için kameralarının başında görevli olmayacağı düşüncesiyle geçtim. Telefonuma gelen ceza bildirim mesajıyla şok oldum. Buradan tüm vatandaşlara şu çağrıda bulunuyorum, ben ceza yedim, siz siz olun kurallara uyun ceza yemeyin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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