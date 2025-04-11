Güvenlik görevlisi görev sırasında uyuşturucu madde içerken görüntülendi
Bahçeşehir'de görevde olduğu sırada uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen bir güvenlik görevlisinin görüntüleri büyük tepki çekti.
Bahçeşehir'de bir sitenin güvenlik görevlisi olduğu iddia edilen kadının görev başında uyuşturucu madde kullandığı anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Kısa sürede yayılan görüntüler kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken, söz konusu kişinin derhal görevden alınması ve gerekli yasal işlemlerin başlatılması çağrısında bulundu.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa