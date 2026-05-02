Güvenli eğitim ortamı için Sinop'ta yoğun mesai

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 01-30 Nisan 2026 tarihleri arasında okul çevreleri ve öğrenci servislerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Eğitim Güvenliği İl Yürütme Kurulu kararları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda; çocukların güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde huzur ortamının korunması ve risk unsurlarının önlenmesi hedeflendi.

Bir ay boyunca yapılan denetimlerde 124 okul, 130 iş yeri, 64 park, bahçe ve metruk bina kontrol edildi. Ayrıca 569 okul servisi ve 28 bin 210 araç denetlenirken, 2 bin 157 şahıs hakkında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetimlerde 252 ekip ve 739 personel görev aldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı bildirildi.

Ay boyunca yapılan denetimlerde toplam 75 bin 783 şahsa GBT sorgusu, 64 bin 736 araç sorgusu yapıldı. Çalışmalar kapsamında 80 aranan şahıs yakalanırken, 14 silah, 149,5 gram uyuşturucu madde ve 121 sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı, 203 umuma açık iş yeri denetlendi.

Açıklamada ayrıca, risk unsurlarının erken tespiti, okul çevrelerinde denetimlerin artırılması, kriz anı müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve psikososyal destek süreçlerinin etkin yürütülmesinin öncelikler arasında olduğu vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - SİNOP

