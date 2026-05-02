Güvenli eğitim ortamı için Sinop'ta yoğun mesai

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 01-30 Nisan 2026 tarihleri arasında okul çevreleri ve öğrenci servislerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Eğitim Güvenliği İl Yürütme Kurulu kararları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda; çocukların güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde huzur ortamının korunması ve risk unsurlarının önlenmesi hedeflendi.

Bir ay boyunca yapılan denetimlerde 124 okul, 130 iş yeri, 64 park, bahçe ve metruk bina kontrol edildi. Ayrıca 569 okul servisi ve 28 bin 210 araç denetlenirken, 2 bin 157 şahıs hakkında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetimlerde 252 ekip ve 739 personel görev aldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı bildirildi.

Ay boyunca yapılan denetimlerde toplam 75 bin 783 şahsa GBT sorgusu, 64 bin 736 araç sorgusu yapıldı. Çalışmalar kapsamında 80 aranan şahıs yakalanırken, 14 silah, 149,5 gram uyuşturucu madde ve 121 sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı, 203 umuma açık iş yeri denetlendi.

Açıklamada ayrıca, risk unsurlarının erken tespiti, okul çevrelerinde denetimlerin artırılması, kriz anı müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve psikososyal destek süreçlerinin etkin yürütülmesinin öncelikler arasında olduğu vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mektubu okunurken kavga çıktı

TBB seçiminde kavga! İmamoğlu'nun mesajı okunurken ortalık karıştı
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Serie A'da iki takım birden küme düştü

Merakla takip edilen ligde iki takım birden küme düştü