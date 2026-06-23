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Bitlis'te trafik kazası: 3 yaralı

Bitlis'te trafik kazası: 3 yaralı
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bitlis-Güroymak kara yolu üzerindeki Aşağıkolbaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DZJ 594 plakalı araç, aynı istikamette seyreden 49 DC 609 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan B.H., A.H. ve M.H., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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