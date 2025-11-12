Haberler

Gürcistan'da Türk Askeri Uçağı Düştü

Güncelleme:
Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının enkazının bulunduğu bölgede çalışmalar devam ederken, bölge güvenlik çemberine alındı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yaptığı sırada Gürcistan'ın Kaheti bölgesindeki Siğnaği kenti yakınlarına düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağının enkazının bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Enkazın bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı. Yetkililer, şu anda sadece Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik birimleri ile kurtarma ekiplerinin olay yerine girişine izin veriyor. Arama-kurtarma ekipleri, zorlu arazi ve kötü hava koşulları nedeniyle güçlükle çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel kaynaklar, uçağın enkaz parçalarının Xolagiri Manastırı yakınlarındaki dik yamaçlara dağılmış durumda olduğunu ve enkazın ilk olarak yerel halk tarafından fark edildiğini aktardı.

Gürcistan'dan Türkiye'ye taziye

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, kaza nedeniyle taziyelerini iletti. Kobakhidze, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir kargo uçağının düşmesi sonucu meydana gelen kaza nedeniyle içten taziyelerimi ilettim. Bu zor zamanda Gürcistan, Türk dostlarına tam dayanışma gösteriyor. Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlere, yakınlarına ve bu trajediden etkilenen herkese yöneliktir" ifadelerini kullandı. - TİFLİS

