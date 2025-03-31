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Gürcistan'a Kaçmaya Çalışan 3 Firari Hükümlü Ardahan'da Yakalandı

Gürcistan'a Kaçmaya Çalışan 3 Firari Hükümlü Ardahan'da Yakalandı
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde durdurulan bir tırda, Gürcistan'a kaçmaya çalışan 3 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, toplamda 58 yıl hapis cezasıyla arandıkları belirlendi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde durdurulan bir tırda yapılan aramada, Gürcistan'a kaçmaya çalışan 3 firari hükümlü yakalandı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bayramda da çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda Çıldır ilçesinde durdurulan bir tırda yapılan aramada 5 ayrı suçtan toplam 20 yıl hapis cezası ile aranan E.A., 2 ayrı suçtan toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan I.D. ve 2 ayrı suçtan 20 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan H.I. yakalandı. Gürcistan'a kaçmaya çalışan 3 firari hükümlü işlemleri sonrası cezaevine gönderilirken, tır şoförü L.D. gözaltına alındı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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