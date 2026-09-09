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Gurbetçilerin Avrupa’ya dönüş yolunda hüzünlü vedası

Gurbetçilerin Avrupa’ya dönüş yolunda hüzünlü vedası
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Türkiye’deki tatillerinin ardından gurbetçilerin Avrupa’ya dönüş yolculuğu sürerken, Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’nda hareketlilik devam ediyor.

Türkiye'deki tatillerinin ardından gurbetçilerin Avrupa'ya dönüş yolculuğu sürerken, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda hareketlilik devam ediyor. Memleketlerinden ayrılan gurbetçiler, dönüş yolunda yaşadıkları hüznü dile getirdi.

Yaz tatillerini aileleri ve yakınlarıyla geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçiler, izinlerinin sona ermesiyle birlikte başta Almanya olmak üzere yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşan gurbetçiler, işlemlerinin ardından Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya geçiş yaparken, Türkiye'den ayrılmanın kendileri için hüzünlü olduğunu belirtti. Gurbetçiler, tatilin kısa sürdüğünü ve memleketten ayrılmanın zor geldiğini ifade ederek, bir sonraki izin döneminde yeniden Türkiye'ye gelmenin hayalini kurduklarını söyledi.

Edirne'deki Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule Sınır Kapıları'nda da gurbetçilerin Avrupa'ya dönüşleri devam ediyor. Gurbetçi sezonunun ise sona yaklaştığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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