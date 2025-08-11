Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde

Sınır kapılarında yapılan denetimlerde, yabancı plakalı araçların köprü, otoyol ve trafik cezaları tahsil edilirken sınırda kaydedilen bir görüntü dikkat çekti. Gurbetçilerin ceza ödemek için sıraya girdikleri görülürken içlerinden biri "Sen gel 1 ay dolaş, gez sonra cezayı öde" sözleriyle yaşananlara isyan etti.

Yabancı plakalı araçların köprü, otoyol ve trafik cezalarının tahsilatı için 2021 yılından bu yana sınır kapılarında denetimler gerçekleştiriliyor. Türkiye'de cezası bulunan gurbetçiler ise sınırda cezayı ödemeden geçemiyorlar.

CEZA TAHSİL EDİLMEDEN ÇIKIŞ YAPILMIYOR

2021'de pilot uygulama sonrası 2022'de devreye alınan denetimlerle, cezası olanlar, sınır kapısında cezayı ödemek zorunda kalıyorlar. Cezanın tahsili yapılmadan çıkış işlemleri yapılmıyor.

TAHSİLAT KUYRUĞU KAMERADA

Sosyal medyada, bu tahsilat anına ait bir görüntü dikkat çekti. Telefon kamerası ile tahsilat kuyruğunu çeken bir gurbetçinin, "Sen gel 1 ay dolaş, gez sonra cezayı öde" ifadeleri dikkat çekti. Sözlerinden duruma öfkelendiği anlaşılan gurbetçinin videosu sosyal medyada dolaşıma girdi.

Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry'ye ceza şoku

Yasaklı bölgede klip çeken ünlü şarkıcıya ceza şoku
Yorumlar (40)

Haber Yorumlarıtunaboylu:

Hiçbirine acımadım bu ülkeyi çok seviyorsanız burda yaşayın milletin esnafın pazarlık yaparak canını okuyup dalga geçiyorsunuz sonrada çok paramız var diyerek trafik magandası olup ceza ödemek istemiyorsunuz

Yorum Beğen561
Yorum Beğenme127
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSahin Yazici:

ne kadar dangalaksın yaptığı yoruma bak.Bilmeden konuşmak böyle bir şey olsa gerek

yanıt9
yanıt30
Haber YorumlarıÇetin Yilmaz:

Rabbim Teala sana gurbeti nasip etsin.

yanıt8
yanıt14
Haber Yorumlarıkadir gürbüz:

Çetin Yılmaz banada nasip etsin dua eder misin ?

yanıt9
yanıt2
Haber Yorumlarıerkan ballı:

sen gez Dolaş suç işle sonra elini kolunu sallayarak hiç bisey olmamış gibi ceza ödemeden çek git varmi böyle bi dünya MALLL SUÇ İŞLEME SENDE AKLIN YOKMU ??????

Yorum Beğen459
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

gayet normal ayrıcalık mi tanınacak burdakiler nasıl öduyorsa gurbetçi de ödeyecek herkes başkasının ödemesini isterken kendisinin muaf tutulmasını bekliyor adalet duygusu yok birçok insanda sadece kendisine adalet istiyorlar

Yorum Beğen338
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtahsin Tahsin1:

Millet bir birine sövsün diyemi haber veriyorsunuz anlamadım ki...

Yorum Beğen219
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSELENGADAN TUNAYA:

Anıra anıra agliyordunuz ne oldu hayırdır. Acıttı mı

Yorum Beğen184
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Tüm 40 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
