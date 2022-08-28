Güpegündüz marketten 3 bin liralık hırsızlık

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir markete müşteri gibi giren 3 kadın, yaklaşık 3 bin liralık malzemeleri kimseye görünmeden araçlarına yükleyerek kayıplara karıştı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir markete müşteri gibi giren 3 kadın, yaklaşık 3 bin liralık malzemeleri kimseye görünmeden araçlarına yükleyerek kayıplara karıştı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri gibi giren 3 kadın, bir süre içeride dolaşarak alışveriş arabasını gıda malzemeleriyle doldurdu. Ardından kadınlar, giriş kapısından kimseye görünmeden çıkarak markete geldikleri otomobilin yanına gitti. Kadınlar burada hızlı bir şekilde çaldıkları malzemeleri aracın bagajına doldurarak olay yerinden ayrıldı. Kadınların telaşlı olduklarını gören çevredeki esnaf, markete giderek yetkililere durumu anlattı. Bunun üzerine kamera görüntülerini izleyen yetkililer, markette gerçekleşen hırsızlığa şahit oldu. Ardından yetkililer, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, hırsızları yakalayabilmek için çalışma başlattı. Kadınların, marketten yaklaşık 3 bin liralık gıda malzemesi tespit edildi.

Bagajı böyle doldurdular

Öte yandan hırsızların alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kadınların müşteri gibi marketin içerisinde dolaştıkları, daha sonra market aracındaki ürünlerle yanlarında bir kişiyle daha aracın bagajını doldurarak uzaklaştıkları görülüyor. - KOCAELİ