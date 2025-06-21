Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında

Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
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Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
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İstanbul Pendik'te bir şahsın sokak ortasında bir köpeğe cinsel saldırıda bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir şahıs, sokak ortasında sahipsiz bir köpeğe cinsel saldırıda bulundu. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıcw2xkk8fw2:

hayvan oglu hayvan bunu gibiler bence idamlik

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Demokrasî ve laikliğin etkisi bütün beşeri sistemlere Hayır

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Hangisi Hayvan

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMuro Koyum da Tur at:

Laikos sarhoşların yeni terndi. Tek istekleri boşalmak.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme23
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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Bunlara hadım cezası vermeyen baştakilerin idam edilmesi şart

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
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