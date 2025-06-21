Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
İstanbul Pendik'te bir şahsın sokak ortasında bir köpeğe cinsel saldırıda bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul'un Pendik ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir şahıs, sokak ortasında sahipsiz bir köpeğe cinsel saldırıda bulundu. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa